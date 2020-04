En Gran Bretaña se vende una isla por el precio promedio de una casa

Si pensabas comprar una casa, quizá deberías pensarlo dos veces, ya que podrías convertirte en el dueño de toda una isla por el mismo precio, de acuerdo con el portal Echo.

La isla virgen que se puso en venta mide 63.75 acres y se encuentra en Vaila Sound en el lado oeste de las Islas Shetland en Gran Bretaña. Si realmente quieres irte a un lugar que esté lo más aislado posible durante esta pandemia, podrías comprarla por nada menos que £250,000 libras (unos $310,530 dólares), que es lo que cuesta una casa promedio en Londres.

La isla se encuentra muy cerca de Noruega y se describe como un lugar con paisajes espectaculares y con abundante vida salvaje.

