Mañana decidirán si cierran la playas de Newport Beach después de miles de visitantes por ola de calor

Las autoridades del Concejo Municipal de Newport Beach decidirán este martes en una reunión especial si vuelven a cerrar el acceso a las playas luego de un fin de semana con miles de visitantes.

Las restricciones en el uso de instalaciones cerca al mar como los estacionamientos no fueron suficientes para frenar a los bañistas que buscaban escapar de la cuarentena y disfrutar de las altas temperaturas.

A special City Council meeting has been scheduled for 3 p.m. Tuesday, April 28 with 3 agenda items related to coronavirus response and recovery, including developing a committee to guide business reopening and temporary weekend beach closures. For more: https://t.co/zxsu661QaH.

