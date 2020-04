Más de 20,000 casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles actualizó los datos referentes a la pandemia del coronavirus agregando 29 muertes y 900 nuevos casos.

En el condado de L.A. han muerto 942 personas en total y el número de casos ya suma los 20,417 positivos, incluyendo las ciudad de Long Beach y Pasadena.

Hasta el momento 4,403 personas han sido hospitalizadas por la enfermedad. Actualmente hay1,845 pacientes de COVID-19 hospitalizados en el sistema de salud del condado.

@lapublichealth Announces 29 New Deaths Related to #COVIDー19 & 900 New Cases of Confirmed COVID-19 in Los Angeles County. 20,417 positive cases across all areas of LA County, and a total of 942 deaths. View https://t.co/mUqD9LAH7Q for more. pic.twitter.com/ZIHGnJe6Ha

— LA Public Health (@lapublichealth) April 27, 2020