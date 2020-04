Cómo ayudar a una amiga que acaba de dar a luz durante la pandemia

Lo que está pasando no tiene precedentes, así que es momento para acercarse y ayudar en lo posible

El Covid-19 llegó para cambiar nuestros mundos, a todos nos causó estragos de forma trascendental que sin duda en estos momentos la unión hará la fuerza. Y lo será cuando apoyemos a quien más lo necesita, como una nueva madre en su etapa de postparto a quien de la noche a la mañana la vida le ha llenado de retos desafiantes.

Muchos padres nuevos se sienten increíblemente solos, el embarazo en tiempos del coronavirus ha sido una etapa estresante pero ahora que tienen a su hijo en casa llegan con una carga de emociones que bien podría rebasar a cualquiera.

Debido a que la situación es tan desafiante y sin precedentes, puede ser complicado saber qué hacer y decir (o no) para apoyar a un amigo o ser querido que acaba de dar a luz, por eso aquí están estas sugerencias para poder actuar en esta etapa complicada.

Reconocer su situación

Una de las cosas más amables que puede hacer para apoyar a un amigo que está esperando o acaba de tener un bebé es simplemente reconocer cuán ansiosos, asustados o decepcionados pueden sentirse en este momento.

Muchos padres nuevos y futuros están atrapados en un ciclo de ansiedad. Están desesperados por mantener seguros a sus bebés y tienen relativamente pocas formas concretas de hacerlo disponibles. Comience simplemente reconociendo lo increíblemente difícil que podría sentirse.

Hablarle con frecuencia

No poder ver a tu amigo cara a cara no significa que no puedas conectarte. Comuníquese con el método preferido de su amigo (ya sea una llamada telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico o un chat de video) y asegúrese de que sepa que no le importa si le contesta o responde. Deje en claro que los nuevos padres pueden ponerse en contacto cuando sea conveniente.

Tal abandono puede conducir a una verdadera sensación de aislamiento y abandono, particularmente para los padres que están atrapados en el hogar.

Ofrecer ayuda con la investigación

“Si su amigo comparte que están abrumados con algo, ofrecerle investigar y encontrar recursos para ellos también podría ser de gran ayuda”, dijo Rachel Goldstein, propietaria del Colectivo Astoria Doula con sede en Nueva York, al Huffpost.

Ofrezca hacer ese tipo de investigación para su amigo cuando sea posible.

Enviar paquetes de atención y comida

Los amigos y la familia no pueden visitar a su bebé, cocinar, o cargar al bebé para que puedan escabullirse en la ducha. Pero sí puedes echar una mano desde una distancia segura. Asegúrese de que tengan muchos artículos prácticos después del parto, como pijamas cómodas y suministros para bebés.

Haga preguntas abiertas

Ayudar a un amigo no tiene por qué ser complicado. Simplemente pregunte cómo les está yendo, luego deje en claro que realmente está escuchando lo que tienen que decir. Ahora no es necesariamente el momento de darle anécdotas de su propia experiencia de embarazo o postparto. Lo que está pasando no tiene precedentes, así que es momento para acercarse y ayudar en lo posible.