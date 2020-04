¿Cuándo regresan los deportes? La postura de las principales ligas del mundo

Algunos torneos ya tienen fechas tentativas para volver a la competencia

La crisis mundial por el coronavirus se ha convertido en una pesadilla para los amantes de los deportes, que simplemente no pueden vivir sin apoyar a su equipo, cruzar sus apuestas o asistir al estadio.

Con tanta información dando vueltas en la red, vale la pena hacer un resumen de la postura de las ligas deportivas más importantes del mundo, para entender cuándo podrían volver los deportes profesionales:

Fútbol

Champions League: Se pospuso del 27 de junio hasta una fecha sin determinar, rumores indicaban que el límite para terminar el torneo era el 3 de agosto, pero la UEFA lo desmintió por completo.

OFICIAL. La UEFA pone nueva fecha para el regreso de la Champions y Europa League: – Comienza segunda quincena de julio y termina en Agosto

– En Octubre comenzaria la próxima temporada 2020/21 La prioridad sería terminar las ligas locales. pic.twitter.com/wPL2SZuC6o — Fútbol Italiano (@FutbolItaliano) April 1, 2020

Liga Española: Hay dos fechas posibles para volver ala competencia, 29 de mayo o 6 de junio, según la cadena de televisión Cope, los entrenamientos se retomarían el 4 de mayo y la competencia a partir de junio.

Serie A: El fútbol italiano volverá a los entrenamientos de forma oficial el 18 de mayo. Con ello, la Serie A podría volver a medidados de junio.

Premier League: Según informa el diario The Times, la Premier League está cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno para que el balón vuelva a rodar el 8 de junio.

Bundesliga: Según Bild, hay dos fechas sobre la mesa: 2 de mayo y 9 de mayo, lo que es un hecho es que la alemana será la primera liga en reanudarse.

Ligue 1: La temporada fue cancelada definitivamente.

Liga MX: La curva epidémica en México todavía no llega a su punto más alto así que hablar de regreso del fútbol es ocioso; todo parece indicar que podría ser la primera semana del mes de julio, esto, en el mejor de los casos.

Fútbol europeo, NBA y Fórmula 1: El lento regreso a la normalidad ► https://t.co/MEjwdTkFm8 pic.twitter.com/w6AOzGew9n — Diario Gestión (@Gestionpe) April 28, 2020

Hablando de otros deportes, la NBA no tiene prisa por reanudar su temporada, sin importar que en algunos estados las restricciones se están levantando y podrían volver a los entrenamientos, al parecer la liga no se siente cómoda con la situación actual y aunque se barajan varias y muy creativas fórmulas para terminar la temporada, la liga no se ha pronunciado oficialmente y desde marzo está suspendida ‘hasta nuevo aviso’.

🏀 Los entrenamientos de la #NBA podrían estar de regreso a partir del 8 de mayo ▶️ https://t.co/o47Ntu0NVa pic.twitter.com/fLRTPwKIeH — Score MX 🇲🇽 (@Score_MX) April 27, 2020

El béisbol de grandes ligas tiene un plan todavía más exótico y conocido como el ‘Plan Arizona’ que propone jugar el inicio de la temporada en 10 estadios de ese estado que ya se usa para entrenamientos de primavera. También se propuso una zona de strike automática para no utilizar un uniré en beneficio de la sana distancia. Todo esto, desde luego dependiendo de la curva infecciosa que se siga viviendo en los Estados Unidos.

La NFL planea retrasar el inicio de la temporada 2020 hasta el mes de octubre, sacrificar las fechas de descanso de los equipos y enviar el Super Bowl hasta la última semana de febrero, esto, para que se juega la campaña con la mayor ‘normalidad’ posible, eso sí, sin gente en los Estadios como en todos los casos anteriores