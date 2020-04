El ex boxeador Tony Bellew asegura que todavía tiene lo necesario para subir al ring con Andy Ruiz

Bellew se retiró del boxeo profesional en 2018, después de que perdió por nocaut a manos de Oleksandr Usyk

El ex boxeador y ex campeón del mundo de peso crucero del CMB, Tony Bellew, lanzó un reto contundente, durante la charla que tuvo con el promotor Eddie Hearn en el programa Talk the Talk de Matchroom, aseguró que podría vencer a Andy Ruiz.

“Todavía siento que podría vencer a la gente, amigo. Estoy bastante seguro de que jugaría con Andy Ruiz. Estoy seguro, cien por ciento. ¿Estaría dispuesto a arriesgarme? Probablemente no, no. No creo que sea el mismo animal, pero sí creo que podría convertirme en él”, explicó el ex pugilista.

“Todavía siento que podría hacerlo, yo no soy un viejo, viejo luchador. Tuve algunas guerras. Pero con la pelea de Oleksandr Usyk supe que era el final porque estaba sufriendo heridas hacia el final del campamento”, agregó.

Bellew se retiró del boxeo profesional en 2018, después de que perdió por nocaut a manos de Usyk. Actualmente, el pugilista británico es parte del grupo de analistas de boxeo de Sky Sports.