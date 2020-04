El Hubble capta las imágenes más nítidas de la rotura del cometa Atlas

El cometa Atlas se rompió en pedazos y el telescopio espacial Hubble ha conseguido las imágenes más nítidas de los pedazos, algunos del tamaño de una casa, lo que proporciona más evidencias de que la fragmentación de estos cuerpos celestes es probablemente común.

El Atlas fue descubierto en diciembre de 2019 y algunos astrónomos anticiparon que el próximo mayo podría observarse a simple vista, para convertirse en uno de los más espectaculares de las últimas dos décadas.

Sin embargo, Atlas empezó a oscurecerse súbitamente y los expertos especularon que su núcleo de hielo se podía estar fragmentando o incluso desintegrándose, lo que fue confirmado por la imágenes de un astrónomo aficionado que fotografió varias piezas del cometa el 11 de abril.

Like exploding aerial fireworks shells, comet ATLAS is breaking apart into more than 30 pieces, each roughly the size of a house. Hubble captured detailed images of the breakup last week: https://t.co/PYcgDD64hA pic.twitter.com/hV2n2OrVnY

— Hubble (@NASAHubble) April 28, 2020