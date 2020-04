Eugenio Derbez reveló cómo ha logrado la estabilidad con Alessandra Rosaldo

"En mis relaciones anteriores, era yo muy aprensivo"

Eugenio Derbez reconoce las virtudes de su esposa Alessandra Rosaldo y los defectos que él tiene. El actor y comediante vuelve a apostar por un reality con su nueva serie “Deshecho en casa”, que ya se puede ver a través de la plataforma Pantaya.

“Esto, en especial, es algo que se nos ocurrió de último momento para pasar la cuarentena de una manera un poquito más activa, para acompañarnos. Y en sí, esta es una opción fresca de cómo vivimos la cuarentena nosotros aquí en la casa, entonces creo que es algo que le va a gustar a la gente”.

– Aunque los veamos discutiendo en el reality, Alessandra es “the one”, ¿no? ¿Qué la hace ser la #1?

Sí, ella es, yo creo que tiene todo lo que yo siempre he buscado. Es una mujer inteligente, es una gran artista, a la cual admiro muchísimo y tiene “muchos pantalones”; o sea, es muy “entrona”, es muy valiente, y sobretodo es muy divertida, entonces me apoya en todas las locuras que hago, ¡como verás!

– ¿Qué aprendiste de tus relaciones anteriores? ¿Qué te sirvió para tu relación con Alessandra y qué defecto has corregido?

En mis relaciones anteriores, era yo muy aprensivo. Creo yo que era demasiado intenso y yo creo que si Alessandra me hubiera conocido hace 25 años o 30 no hubiéramos durado mucho, porque ella tiene un carácter muy fuerte también, cosa que me gusta y me ayuda, pero creo que no hubiéramos durado mucho, porque ella con el carácter que tiene y yo “intenso, intenso”.

“He aprendido a relajarme y a aceptar a mi pareja tal y como es. Me sigue costando trabajo, no digo que sea fácil, pero creo que sí ha habido una evolución en el Eugenio de antes y en el Eugenio de ahora”.

