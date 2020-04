Oribe Peralta eligió a los técnicos más importantes de su carrera y despreció al ‘Piojo’ Herrera

El delantero de las Chivas resaltó el trabajo de Luis Fernando Tena

El delantero Oribe Peralta ha sido uno de los delanteros más rentables del fútbol mexicano y aunque no pasa por un buen momento en Chivas, sus logros con América y la Selección Mexicana siempre serán reconocidos.

El ‘Cepillo’ habló en entrevista con TUDN y eligió a los entrenadores que han marcado su carrera, resaltando a su actual técnico en el Guadalajara Luis Fernando Tena, con quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

“Todos los entrenadores que me dieron la oportunidad de jugar más fueron extranjeros. Uno de los mexicanos que más me ha aportado es Luis Fernando, lo tuve primero en Chiapas y luego en Selección y ahora en Chivas, es de los entrenadores que más ha marcado mi carrera”, comentó Peralta.

Sorpresivamente Oribe dejó fuera de su lista a Miguel ‘Piojo’ Herrera, con quien vivió una buena época en el América y lo llevó al Mundial de Brasil 2014.

“Te puedo decir tres, Rubén Omar Romano porque me debutó, Miguel Brindisi que me lleva de Santos a Jaguares para reforzar el equipo y los que estuvieron al principio de mi carrera fueron Óscar Torres, Julio César Armendariz, Carlos Vázquez, Armando Vilar que son los que realmente formaron a Oribe”, apuntó el delantero.

Por otro lado, Oribe declaró que no se ve siendo entrenador en el futuro y prefiere dedicarse a otras cosas cuando llegue el retiro.

“La verdad que lo he pensado y mi futuro no está cerca de las canchas. Si pudiera hacer algo para ayudar a los jóvenes y a los niños para transmitir toda la experiencia obviamente que lo voy a hacer, pero en mis planes próximos el ser entrenador está completamente descartado. Seguir con la misma vida que he tenido durante prácticamente 20 años no es una prioridad en mi vida, quiero retirarme muy bien, he disfrutado cada momento que he pasado por las canchas y lo que viene ya Dios dirá”, agregó Oribe Peralta.