Pebble Beach 2020 cancelado debido a la pandemia

Los organizadores de Pebble Beach Concours d’Elegance han anunciado que el evento de este año, originalmente programado para el 16 de agosto, ha sido cancelado debido a las preocupaciones generadas por la crisis mundial de COVID-19.

Este virus sigue afectando a la industria automotriz, ya se han cerrado fabricas, descansado miles de trabajadores y aparte de el Geneva Motor Show, ya se habían cancelado el Beijing International Automotive Exhibition 2020, el New York Auto Show, el Detroit Auto Show que estaba programada del 7 al 20 de junio y debido a que el virus no se ha controlado no hay fecha o planes para estos eventos en el 2020.

El espectáculo de Pebble Beach se cancela y para aquellos que ya hayan comprado boletos estarán encantados de escuchar que estos seguirán siendo válidos para el evento re-programado el próximo año.

Si tiene un boleto pero no puede asistir al espectáculo del próximo año, puede solicitar un reembolso en la siguiente dirección de correo electrónico: info@pebblebeachconcours.net.

El coronavirus es un virus que causan enfermedades en mamíferos y aves. En los humanos, los virus causan infecciones respiratorias, incluido el resfriado común, que generalmente son leves, aunque las formas más raras como el SARS, MERS y COVID-19 pueden ser letales.

Así que tendremos que esperar y ser cuidadosos para poder activar todo lo que este virus ha interrumpido.

