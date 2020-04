Ben Affleck sorprende al ser captado fumando sin quitarse el cubrebocas

En algunos países del mundo se ha levantado (de manera gradual) la cuarentena obligatoria. Tal es el caso de Venice, California, Estados Unidos, donde se le vio paseando en las calles al actor Ben Affleck. Lejos de ser víctima de fotografías por su popularidad, esta vez el motivo fue la manera en que fumaba con un tapabocas en su rostro.

La escena impactó a los presentes y horas más tarde, a toda una comunidad en las redes sociales. “Simplemente magistral“, fue la corta pero contundente expresión de una usuaria con la que acompañó la publicación con algunas fotos de Affleck y su cigarrillo.

El ingenio del actor para continuar con su hábito y a la vez cumplir con las condiciones sanitarias generó cientos de reacciones en Twitter. Mientras que algunos destacaron la habilidad de mantener protegida su nariz a la vez que inhalaba el humo, otros criticaron la innecesaria escena para “mantener el vicio”.

Ben Affleck gonna be the last man standing at the end of this apocalypse pic.twitter.com/WPdJEshhdo

— reesh (@KrisJennerTD) April 24, 2020