La vez que Mike Tyson vendió su mansión a 50 Cent por estar en quiebra

Mike Tyson fue declarado en quiebra en 2003, por lo que se vio obligado a vender su casa en Connecticut.

Con deudas reportadas de $21 millones de dólares, la mansión de Mike Tyson fue una de sus primeras posesiones en ser sacrificada.

Con 52 habitaciones, incluidas 21 habitaciones, así como su propio club nocturno, la propiedad tan lujosa fue vendida al rapero 50 Cent por $4 millones.

Junto con las 21 habitaciones, la residencia de 50,000 pies cuadrados tiene 25 baños, una piscina cubierta y bañera de hidromasaje, una cancha cubierta, varias salas de juegos y un estudio de grabación.

