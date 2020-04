Presionan en el Congreso por medida que garantizaría segundo cheque de estímulo de $2,000 mensual

El representante por California, Tim Ryan, uno de los propulsores del “Emergency Money for the People Act”, habla sobre el estatus del proyecto

El representante por California, Tim Ryan, uno de los propulsores de la medida que dispone el pago mensual de al menos $2,000 dólares a individuos como parte de un nuevo paquete de estímulo económico reconoció que la legislación no cuenta con suficiente apoyo porque no beneficia los intereses de las grandes compañías.

“Nadie le pone un ojo cuando las compañías están excluidas”, indicó Ryan en entrevista con MSNBC.

Debido a lo anterior, la medida se encuentra sobre la mesa y la duda persiste sobre si será incluida o no en un nuevo paquete para incentivar la economía en crisis por el coronavirus.

A pesar de los escollos, Ryan insistió en la necesidad de la aprobación de su proyecto.

“Si nosotros no atendemos el impacto brutal base – gran parte de las protestas que ves es por eso- hay una gran preocupación profunda de cómo la gente va a llegar a obtener los fines con los medios. No podemos ser tímidos con esto, el pago de $1,200 dólares una vez no va a ser suficiente para la mayoría”, sostuvo el representante.

Al momento, el Servicio de Rentas Internas (IRS) en conjunto con otras agencias como el Departamento del Tesoro permanece en el proceso de envío de los cheques del primer paquete de estímulo aprobado para individuos, trámite que se extenderá hasta septiembre. El calendario de envíos se basó en los ingresos de contribuyentes y en si presentaron planillas individuales o conjuntas.

Aunque ambas legislaciones se consideran dinero de emergencia, en el caso de la medida ya aprobada, es solo un cheque, mientras que bajo la propuesta de Ryan y Ro Khanna, los beneficiarios recibirían cheques mínimos de $2,000 dólares mensuales por un periodo de hasta 12 meses hasta que baje el desempleo a los niveles que estaban antes del coronavirus.

Bajo el proyecto “Emergency Money for the People Act” que no ha sido aprobado, además, los individuos pueden generar ingresos hasta $130,000 para ser elegibles. Para la ayuda que ya se está enviando, las personas deben ganar menos de $75,000 dólares.