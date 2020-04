¿Quieres fortalecer al sistema inmunitario? Bebe jugo de granada

Las granadas son un tesoro del mediterráneo que aloja inmensas bondades nutricionales y medicinales. Son consideradas un poderoso aliado para fortalecer al sistema inmune, aumentar las defensas y mejorar el funcionamiento cerebral

Si pensamos en las frutas visualmente más atractivas, probablemente la granada se encuentre como parte importante de la lista y también como una de las más saludables y es que esta fruta carnosa color granate es un magnífico tesoro nutricional y medicinal. Sin embargo cuando hablamos de los beneficios de su consumo, hasta a los más saludables se les complica cuando se trata de utilizarlas como ingrediente en la cocina. Para todos los que no estén tan familiarizados con la granada, es importante saber que se trata de una fruta carnosa que proviene de un árbol llamado Punica granatum, aunque popularmente se conoce como “granado.” Es originario de la zona del mediterráneo, sin lugar a dudas una tierra que alberga grandes alimentos que son tesoros medicinales y que tiene la peculiaridad de contener su interior repleto de unas jugosas semillas color rubí, que reciben el nombre de arilos y los cuales son la parte comestible de la fruta.

Las granadas se caracterizan por su sabor dulce con el toque ácido perfecto, son consideradas un buen complemento para bowls de frutas mixtas y cereales, como topping en múltiples de ensaladas y ceviches, y por supuesto un poderoso jugo natural que aporta magníficos beneficios para la salud; la mejor recomendación siempre será preparar el jugo de manera casera ya que nos aseguramos de obtener su riqueza en antioxidantes de manera inmediata, sin embargo existen algunas variantes comerciales que pueden ser una buena alternativa: lo indispensable es comprar marcas que elaboran el jugo en su totalidad con fruta natural y sin ningún tipo de productos añadidos, si puedes considerar opciones orgánicas ¡Mejor!

Uno de los más destacados beneficios que brinda el consumo de jugo de granada es que fortalece el funcionamiento del sistema inmunológico, gracias a su potente contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales. Vale la pena mencionar el resto de sus bondades ya que es considerado un buen remedio natural que se destaca por sus maravillosos usos medicinales, también es refrescante, hidratante y delicioso.

Los inigualables beneficios del jugo de granada:

1. Es una bomba de antioxidantes

Probablemente te preguntes si existe una diferencia entre consumir granada en fruta o en jugo, especialistas en nutrición como es el caso de Rachel Berman gerente general de Verywell afirma que es mejor tomarla en jugo; esto tiene una simple razón y es que en su uso como fruta de mesa pierde algunos nutrientes como es el caso de la fibra y vitamina A, sin embargo el jugo fresco no pierde en los absoluto su riqueza en nutrientes esenciales. A la vez es la mejor forma de obtener de manera completa todos los antioxidantes que contiene, en concreto su aporte en los más poderosos llamados punicalaginas los cuales son valorados por sus beneficios contra el cáncer y también son un gran aliado para aumentar las defensas del organismo.

2. Extraordinario poder en vitaminas que impulsa la inmunidad

El jugo de granada natural ofrece ventajas muy destacadas en cuestión de aporte en vitaminas, esto se debe a que a través de la pulpa es la mejor forma en la que se logra retener su excepcional contenido en vitamina C. Desafortunadamente el jugo de granada comprado en tiendas pierde una parte del contenido en vitamina C que brinda la fruta, es por ello que el hábito correcto para darle un subidón al sistema inmunológico es beber todas las mañanas jugo de granada fresca; se trata de una bebida natural sumamente saludable y que brinda una inigualable cantidad de vitamina C, antioxidantes y fibra. Si quieres potenciar sus beneficios agrega una pieza de jengibre o cúrcuma fresco.

3. Mejora el funcionamiento cerebral

La granada es uno de los grandes aliados del cerebro y sus funciones; diversos estudios que se realizaron a un grupo de adultos con problemas leves de memoria, demostraron que el consumo habitual de jugo de granada mejoró significativamente los resultados en las pruebas de memoria. La razón otra vez, sus potentes antioxidantes que ayudan con el flujo sanguíneo al cerebro y esto mejora las funciones cognitivas y también existen otras fuentes de investigación que señalan sus efectos positivos para reducir marcadores inflamatorios en el cerebro.

Otros beneficios del jugo de granada: