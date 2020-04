Respuestas a tus preguntas sobre el coronavirus

A medida que el coronavirus se propaga por todo el país y el mundo, también lo hace la información errónea sobre la pandemia. Es por lo que Consumer Reports consultó con científicos y médicos para responder tus preguntas y desacreditar los mitos que circulan sobre la COVID-19, la enfermedad causada por el virus.

Aquí abordamos tus inquietudes más urgentes sobre la limpieza, la salud y el manejo seguro para brindarte información objetiva y fácil de entender que te ayudará a protegerte a ti mismo, a tu familia y a tu comunidad.

Ten en cuenta que este artículo se actualiza según sea necesario, a medida que evoluciona la información sobre la COVID-19.

Preguntas sobre la limpieza

P. ¿Necesitas lavarte las manos con jabón antibacterial para matar el coronavirus?

No. Los jabones antibacteriales se dirigen a las bacterias y el coronavirus es un virus. Por lo tanto, un jabón antibacterial es innecesario.

De hecho Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no recomiendan que los consumidores usen jabones con ingredientes antibacterianos ni siquiera para reducir el riesgo de infecciones bacterianas, y señalan que la investigación muestra que los jabones antibacteriales no ofrecen ningún beneficio adicional para los consumidores en comparación con el jabón simple.

Frotarse las manos con agua y jabón es extremadamente efectivo para eliminar gérmenes. “El papel principal del jabón es eliminar lo que está pegado en las manos, ya sea suciedad, una célula bacteriana o una partícula de virus”, dice Don Schaffner, Ph.D., microbiólogo y profesor distinguido de la Universidad de Rutgers.

El jabón no está diseñado para matar gérmenes al contacto, sino para lavar y desprender los gérmenes. “Los surfactantes en el jabón levantan y separan la suciedad y los microbios de la piel, y la fricción de frotarse las manos ayuda a eliminar las partículas para que se vayan por el drenaje”, dice Schaffner.

Lo más importante que debes saber sobre el coronavirus y el lavado de manos es que debes lavarte bien las manos con agua y jabón durante 20 segundos después de tocar superficies públicas u otras que puedan estar contaminadas con el virus. Y recuerda lavarte las manos después de usar el baño, antes de comer y después de toser, estornudar o limpiarte la nariz.

P. ¿Los limpiadores ‘naturales’ matan el coronavirus?

Sí, y es el jabón. “El jabón regular es increíblemente natural”, dice Schaffner. Sus ingredientes principales son grasas o aceites (como manteca de karité [shea butter] y aceite de coco) y lejía (hidróxido de sodio), y el producto resultante es suave para la piel.

No se ha demostrado que otros limpiadores “naturales” que se promocionan últimamente, como el aceite de árbol de té (tea tree oil) y el vinagre, funcionen contra la COVID-19.

Aunque el vinagre blanco destilado es un limpiador no tóxico, en algunos casos no es aconsejable usarlo y tampoco es efectivo. Y cuando se trata del nuevo coronavirus, “el vinagre no funciona”, dice Mary E. Schmidt, MD., especialista en enfermedades infecciosas y profesora asociada de medicina clínica en la Universidad Virginia Commonwealth en Richmond.

En cuanto al aceite de té, aunque tiene propiedades antibacterianas, “no hay estudios que demuestren que el aceite de árbol de té funciona para el coronavirus”, dice Schmidt.

P. ¿Las toallitas desinfectantes para el carrito del supermercado matan el coronavirus?

Sí. Los ingredientes en las toallitas desinfectantes inactivan los microbios virales para que ya no sean infecciosos. “Es una buena práctica limpiar el asa de tu carrito de supermercado con un producto desinfectante cuando entras a la tienda”, dice Schaffner.

La Agencia de Protección Ambiental también enumera las toallitas desinfectantes (que pueden contener amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, etanol o isopropanol) como eficaces para proteger contra el SARS-CoV-2 (el término oficial para el nuevo coronavirus). Para obtener los mejores resultados limpia vigorosamente la manija del carro y deja que la superficie se seque por completo antes de volver a tocarla.

P. ¿Cómo puedo protegerme contra el coronavirus mientras lavo la ropa en una lavandería compartida?

“Sabemos que el coronavirus puede pegarse en las superficies, así que limpia los puntos de contacto en la lavandería cuando entres”, dice Sean O’Leary, MD., profesor asociado de pediatría y enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Colorado Denver Anschutz Medical Campus en Aurora. Por ejemplo, usa una toallita desinfectante para limpiar las manijas, las perillas y los interruptores para que no recojas los microbios virales que puedan estar en esas superficies.

Mientras lavas la ropa, evita tocarte la cara y considera usar guantes desechables o lavables. Idealmente, trae tu propio carrito de lavandería para que no necesites usar uno comunal. Luego lava tu ropa y la ropa de cama con el detergente de tu selección y usa la configuración de agua más caliente adecuada para cada tipo de tela. El cloro no es necesario, pero inactiva aún más los gérmenes. (Para obtener más información, sigue estos consejos para lavar la ropa para evitar la propagación de la COVID-19). Además, si puedes, seca la ropa en la secadora porque el calor también puede ayudar a inactivar los microbios virales.

Lo más importante es recordar que la mejor manera de reducir tu exposición potencial al coronavirus en cualquier espacio compartido es mantenerte al menos a 6 pies de distancia de las demás personas allí. Así que no pases el rato en la lavandería mientras tu ropa está en la lavadora o en la secadora. En cambio, vete y lávate las manos.

P. ¿Puedes preparar tu propio limpiador o desinfectante para matar el coronavirus?

Sí. Aunque es más seguro usar un limpiador comprado en la tienda, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan una solución diluida de cloro (1/3 de taza de cloro por galón de agua o 4 cucharaditas de cloro por 1 litro de agua) para desinfección del virus.

Si no tienes cloro, puedes usar alcohol isopropílico o peróxido de hidrógeno para desinfectar ciertas superficies. Pero no mezcles diferentes ingredientes activos, ya que hacerlo puede generar gases tóxicos y causar quemaduras graves.

“Una regla general importante es que no debes limpiar inmediatamente una solución desinfectante tan pronto como la hayas aplicado a una superficie”, dice Schaffner. “Déjala reposar el tiempo suficiente para matar primero a los virus”. Lee las instrucciones del producto y deja que se seque por completo.

Si no puedes encontrar tu marca favorita de limpiadores en este momento, hay muchos productos que puedes comprar en las tiendas que funcionan para desactivar los virus. Puedes buscar opciones en el sitio web de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) que tiene una lista de desinfectantes que cumplen con los criterios de la agencia para su uso contra el nuevo coronavirus. Y mira nuestro informe sobre limpiadores domésticos que destruyen el coronavirus.

Una cosa que no debes hacer en casa: desinfectante para manos. “Si se hace incorrectamente, el desinfectante para manos puede ser ineficaz, y ha habido informes de quemaduras en la piel por desinfectantes caseros”, según la Administración de Alimentos y Medicamentos. “La agencia carece de información verificable sobre los métodos que se utilizan para preparar el desinfectante de manos en el hogar y si son seguros para usar en la piel humana”.

P. ¿La luz UV mata el coronavirus?

Muy probable. La luz UV puede inactivar bacterias y virus bajo ciertas condiciones, y la radiación UV se ha usado para desinfectar varias cosas, como agua potable, aire e implantes de titanio, dice Schmidt. Pero hasta la fecha, ella “no ha encontrado estudios científicos de calidad que demuestren que la luz solar realmente mata el coronavirus” y no hay pautas sobre cómo podría usarse en varias superficies o en diferentes entornos y temperaturas.

Además, la luz UV del sol (UVA y UVB) es extremadamente dañina para la piel, por lo que no querrás exponerte a los rayos UV con la esperanza de inactivar el coronavirus. Si te preguntas si colocar un objeto inanimado, como tu teléfono, al aire libre para recibir los rayos del sol inactivará los microbios del coronavirus, “es teóricamente posible pero no recomendado”, dice Schmidt.

¿Qué pasa con los dispositivos de radiación UV comercializados para desinfectar artículos? Estas son lámparas o varitas que usan un tipo diferente de luz UV, llamada UVC, que normalmente se filtra por el ozono en la atmósfera. Algunas investigaciones muestran que la luz UVC puede inactivar otro tipo de coronavirus en condiciones cuidadosamente controladas. “No me sorprendería si esos dispositivos funcionan para inactivar el nuevo coronavirus, pero todavía no hay estudios al respecto, y no sé si los dispositivos son más efectivos que usar un desinfectante como el alcohol isopropílico o el alcohol etílico”, dice Schaffner. La luz UVC también puede ser extremadamente dañina para los ojos y la piel si no se usa adecuadamente. Para los consumidores, dice Schaffner, “hay formas más confiables y menos costosas de desinfectar superficies“.

Preguntas sobre salud

P. ¿Es posible obtener un falso positivo o un falso negativo con la nueva prueba de coronavirus?

Sí, es posible.

La prueba actual para la COVID-19 está diseñada para detectar el nuevo genoma de coronavirus en muestras que se toman de la parte posterior de la nariz o la garganta.

Si bien hay datos limitados en este momento, se cree que los falsos negativos con esta prueba, cuando la prueba dice incorrectamente que una persona no está infectada, ocurren aproximadamente el 30% de las veces, según Rochelle Walenksy, MD., profesora de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital General de Massachusetts y en el hospital Brigham and Women. Esta estimación ha cambiado en las últimas semanas a medida que se ha evaluado a un número creciente de personas.

Un falso negativo podría ocurrir si “tu infección estaba en etapa temprana al momento de la recolección de la muestra”, dicen los CDC. También hay otras circunstancias que podrían conducir a un falso negativo, dice Schmidt de la Universidad Commonwealth Virginia, incluyendo si la muestra no se recolectó correctamente; si el virus estaba en una etapa posterior y todas las partículas del virus en la parte posterior de la nariz y garganta se habían ido o se habían unido a los anticuerpos; si la muestra no se manejó o preparó correctamente; o si la prueba fue mal leída.

Los falsos positivos, o cuando una prueba dice incorrectamente que estás infectado, “son poco comunes”, dice Schmidt. “y serían causados por contaminación cruzada o error humano en el informe de datos”.

Walensky señala que, si la prueba muestra resultado positivo, “creemos que podemos confiar en eso”.

Pronto, habrá análisis de sangre disponibles para verificar la presencia de anticuerpos contra la COVID-19. Esta prueba no puede identificar quién tiene una infección activa, pero indicaría si estuviste expuesto al virus y si desarrollaste una respuesta inmune al mismo. Estas pruebas (llamadas pruebas serológicas) generalmente tienen tasas de falsos negativos y falsos positivos entre el 5 y el 20%, dice Schmidt. Serán fundamentales para ayudar a los expertos en salud pública a determinar la magnitud de la propagación del brote.

En conclusión: En este momento, si te hacen una prueba de detección del nuevo coronavirus, sigue las instrucciones de tu médico.

P. Si te contagias del COVID-19, ¿estás protegido de volver a contagiarte una vez que te recuperes?

Los científicos aún no tienen la respuesta. Se están realizando investigaciones para comprender mejor la inmunidad al nuevo coronavirus, y algunos estudios iniciales indican que la inmunidad podría desarrollarse y durar de meses a un año, dice Schmidt.

Sin embargo, es demasiado pronto para ofrecer algún consejo al respecto. En el caso de MERS-CoV, otro tipo de coronavirus, los CDC descubrieron que era poco probable que los pacientes infectados fueran reinfectados poco después de la recuperación, pero no está claro si la misma protección inmune ocurriría o no en personas con COVID-19.

P. ¿Puedes tener influenza y coronavirus?

Sí, es posible tener más de una infección a la vez, dice Mobeen Rathore, MD., jefe de enfermedades infecciosas pediátricas e inmunología del Wolfson Children’s Hospital en Jacksonville, Florida. Investigaciones preliminares realizadas por científicos en la Universidad Stanford descubrieron que en realidad puede haber tasas más altas de coinfección en personas que dieron positivo para COVID-19 de lo que se informó inicialmente. De la pequeña muestra de pacientes con la COVID-19 que estudiaron, aproximadamente el 22% tenía otra infección viral, como influenza, enterovirus o virus sincitial respiratorio.

“También vemos coinfecciones con otras infecciones virales, por lo que esto no es sorprendente”, dice Rathore.

P. Escuché que puedes hacerte una prueba de coronavirus al contener la respiración durante 10 segundos y ver si sientes molestias o tos. ¿Es esto cierto?

No. Aunque circulaba una cadena de correos electrónicos que aconsejaba a las personas hacer esto, “no tenemos ninguna evidencia de que esto sea cierto”, dice W. Graham Carlos, MD., profesor asociado de medicina clínica en la Escuela de medicina de la Universidad de Indiana.

Preguntas de manejo seguro

P. ¿Puedes infectarte con coronavirus al tocar cartas o paquetes enviados por correo postal?

Es poco probable. Si bien las investigaciones muestran que el nuevo coronavirus puede permanecer infeccioso en el cartón hasta 24 horas y en metal y plástico por hasta 72 horas, la Organización Mundial de la Salud afirma que “la probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de obtener el virus que causa la COVID-19 de un paquete que ha sido movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo”.

Del mismo modo, los CDC afirman que “es probable que exista un riesgo muy bajo de propagación de productos o embalajes que se envían durante un período de días o semanas a temperatura ambiente”.

El modo de transmisión más probable para el nuevo coronavirus es a través de gotitas respiratorias, por ejemplo, si una persona infectada tose o estornuda cerca de ti.

P. ¿Puedo contraer coronavirus tocando la ropa de una persona infectada?

Sí, es posible. Si bien aún no se han realizado estudios para determinar cuánto tiempo el virus que provoca la COVID-19 puede permanecer infeccioso en las telas, es probable que pueda sobrevivir en la ropa, las sábanas y las toallas durante horas o días, dice Jaimie Meyer, MD., especialista en enfermedades infecciosas en Yale Medicine, en New Haven, Connecticut.

Aunque el virus es más transferible e infeccioso a través del estornudo o las gotas de la tos, podrías recoger microbios virales de la ropa de alguien, especialmente si están mojados. Entonces, si alguien tiene un caso confirmado o sospechoso de COVID-19, considera que su ropa está contaminada. Maneja estas prendas con cuidado cuando las laves, no te toques la cara y luego lávate bien las manos.

P. ¿Qué precauciones de seguridad debes tomar al entregar alimentos y otros elementos esenciales a los vecinos en cuarentena?

La forma más segura de entregar suministros a tus vecinos es colocar los artículos en su porche delantero o afuera de su puerta, dice Schaffner. Lávate bien las manos antes de tocar los suministros y si tienes tos o estornudos cerca de los artículos, gira la boca hacia el codo doblado, lejos de los artículos.

Llama o envía un mensaje de texto a tu vecino después de haber dejado las bolsas fuera de la puerta para que no necesite interactuar entre sí directamente. Si quieres saludar en persona, párate al menos a 6 pies de distancia de la puerta para no intercambiar gérmenes a través de gotitas respiratorias en el aire.

Nota del editor: Este artículo, publicado originalmente el 30 de marzo de 2020, se ha actualizado para incluir una estimación revisada de la tasa de falsos positivos para la nueva prueba de coronavirus.

