Son 22,485 los casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles hasta el momento

En conferencia de prensa las autoridades del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles anunciaron que el condado tiene 22,485 casos y 1,056 muertes por coronavirus hasta el momento.

En las últimas 48 horas el departamento de salud ha confirmado más de 2,000 nuevos casos positivos e informó que de ayer a hoy se registraron 56 fallecimientos más por COVID-19.

Actualmente hay un total de 1,940 pacientes hospitalizados y de los cuales 28% están en terapia intensiva y 17% de ellos están conectados a un respirador artificial.

Las autoridades de salud confirmaron la muerte de una persona sin hogar debido a la enfermedad. Hasta ahora 164 desamparados se han contagiado, la mayoría de ellos estarían dentro de un refugio.

En el condado se han realizado más de 139,000 pruebas de detección del virus según el departamento de salud.

El condado de Los Ángeles es el epicentro de la enfermedad en California sumando casi la mitad de los 46,500 casos que hay en el estado dorado.

NEW: CA has 46,500 confirmed cases of #COVID19—

+3.3% from yesterday.

3,495 of those are in our hospitals–

+1.2% from yesterday.

1,186 of those are in the ICU–

+0.4% from yesterday.

CA is flattening the curve, but we must continue to take this seriously.#StayHomeSaveLives

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 29, 2020