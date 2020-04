Temporada de Ligas Mayores podría iniciar a más tardar el 2 de julio

La labor de las Ligas Mayores para seguir en la búsqueda de alternativas que les permita rescatar la temporada 2020 a pesar del coronavirus sigue activa y en los últimos días ha cobrado fuerza el plan de iniciar un calendario regular de al menos 100 partidos en la última semana de junio y a más tardar el 2 de julio, luego de que se prevé que de a poco se vayan levantando las restricciones en ciertas zonas del territorio estadounidense, lo que le daría a la ‘Gran Carpa’ un mayor margen de acción en su intento por reanudar el béisbol.

De acuerdo al periodista Bob Nightengale, del diario USA Today, la temporada 2020 considera un plan con tres divisiones en general de 10 equipos en cada una, sin respetar la tradicional afiliación a Liga Nacional y Americana. Los clubes jugarían en sus propios parques contra rivales de su mismo sector, el cual se determinaría según su geografía, para facilitar la logística de los traslados, aunque faltaría definir el formato de los playoffs.

MLB discussing plan to start season with three 10-team divisions, and expanded postseason, with hopes of playing in own home stadiums this summer. https://t.co/aHeNftRZhj

— Bob Nightengale (@BNightengale) April 28, 2020