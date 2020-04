Un ex jugador de la NBA y su esposa embarazada contrajeron coronavirus y no pudo presenciar el nacimiento de su hijo

El ex jugador brasileño de los Golden State Warriors, Leandro Barbosa, desveló que, un día antes de que su esposa, la modelo Talita Rocco, diese a luz a su primera hija, no pudo asistir al parto debido a que dio positivo en la prueba del coronavirus.

#Internacional LEANDRO BARBOSA Y SU MUJER EMBARAZADA CON CORONAVIRUS. El ex jugador de la NBA dio positivo en Brasil y no pudo acudir al nacimiento de su hija, que ha nacido sin el virus. Su mujer también estaba infectada. https://t.co/rHc4DLAAIQ pic.twitter.com/AN2VQdsDzg

En declaraciones al The New York Times, Barbosa, de 37 años, comentó que comenzó a sentir síntomas el 14 de marzo, después de que su equipo, el club brasileño Minas Tênis Clube, jugara un partido en un estadio vacío.

El campeón de la NBA 2015 comenzó a empeorar durante los días siguientes y decidió ir al hospital el 17 de marzo. “Realmente, sentí que iba a morir”, explicó Barbosa al The New York Times.

“Estaba teniendo una fiebre loca. Mi cabeza estaba extremadamente mal. Sentía mucho dolor en la espalda, no podía encontrar una posición para acostarme”, explicó.

Barbosa jugó 14 temporadas en la NBA, incluidas dos con el equipo de Golden State, con el que ganó el título de la NBA en el 2015.

Former NBA player Leandro Barbosa, pregnant wife, both tested positive for coronavirus https://t.co/6CEoEJFx4s pic.twitter.com/h4WgNYNRwU

— Kurt Helin (@basketballtalk) April 28, 2020