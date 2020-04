5 nutrientes que no deben faltar para fortalecer tus defensas a diario

En muchas ocasiones seguir una alimentación equilibrada no es suficiente para fortalecer al sistema inmunológico, conoce los nutrientes que te ayudarán a subir las defensas ¡Es muy fácil integrarlos en tu rutina!

En los últimos días uno de los aspectos más importantes en la prevención de riesgo de contagio por coronavirus es gozar de un sistema inmunológico fuerte. Sin lugar a dudas seguir una alimentación equilibrada es el punto clave para lograrlo, gracias al consumo de alimentos naturales que se destacan por sus extraordinarias propiedades nutricionales y medicinales estamos estimulando al sistema de defensa del organismo.

Sin embargo en muchas ocasiones una dieta saludable no basta y es necesario recurrir al consumo de complementos alimenticios que serán el aliado perfecto para defendernos de patógenos externos. El ser humano es maravilloso y cuenta con barreras naturales que bloquean la inesperada aparición de microbios y otros patógenos extraños que facilitan la respuesta inmune; piensa en la importante tarea de la epidermis, en las membranas mucosas gastrointestinales, respiratorias, urinarias y reproductoras, las lágrimas, la saliva, los jugos gástricos, las glándulas sebáceas, todas son barreras que el organismo ha creado para protegerse. Lo que sucede es que debido a diversos factores externos, el sistema inmune no siempre trabaja al 100% y es por ello que a través de la correcta ingesta de nutrientes podemos potenciar su buen mantenimiento.

Ahora más que nunca resulta primordial reforzar la provisión de nutrientes que nos mantendrán sanos y fuertes, conoce los escudos naturales que no deberán de faltar en tu día a día y que serán el complemento ideal.

1. La indispensable vitamina C

El consumo de vitamina C es el mejor aliado del sistema inmunológico, es considerada la primer línea de defensa con la que cuenta el organismo. Se obtiene de manera directa mediante el consumo de frutas cítricas como es el caso de las naranjas, las toronjas, las mandarinas, las limas, los limones, los kiwis y las fresas, en el caso de los vegetales los pimientos son los reyes de la vitamina C. Lo que sucede es que al procesar los alimentos, la vitamina C se destruye más que cualquier otro nutriente y el organismo no es capaz de almacenarla, es por ello indispensable complementar su ingesta a través de complementos alimenticios; un par de tabletas por la mañana serán el combo perfecto, ya que ayudan a que la vitamina C permanezca por más tiempo en el organismo. A la vez interviene de manera favorable en la salud de la piel, reduce el cansancio, protege a las células del estrés oxidativo y mejora el funcionamiento de las articulaciones.

2. La maravillosa vitamina D

Uno de los aliados infalibles de un sistema inmune fuerte es la vitamina D la cual es llamada “la vitamina del sol” no en vano existen diversos estudios que confirman que hay ciertas enfermedades que se presentan en mayores porcentajes, en tierras en las que no hay mucho sol. Cuando la vitamina D es metabolizada por el organismo interviene de manera positiva en la salud de huesos y dientes y es esencial para que el cuerpo absorba los nutrientes es por ello considerada el mejor amigo del sistema inmunológico. El problema es que se encuentra en mínimas cantidades en algunos alimentos como la yema de huevo y el hígado de bacalao, sin embargo la forma más directa de obtenerla es a través de la exposición al sol; una buena alternativa para las temporadas del año en que no tenemos oportunidad de tomar el sol o bien derivado de los días de confinamiento, es consumir suplementos de vitamina D3, resulta una gran alternativa para recargar las defensas y es muy útil para grupos de alto riesgo.

3. El equilibrio del zinc

El zinc es un mineral que interviene en importantes funciones del organismo, contribuye de manera activa en las tareas del sistema inmunológico y también interviene de manera positiva en la función cognitiva, el metabolismo de los carbohidratos, la fertilidad, la reproducción e inclusive en un cabello, uñas y pelo saludables. Es conocido como el protector silencioso y el mediador de la inmunidad del organismo, se encuentra en alimentos como las carnes rojas, huevos y mariscos y en algunas fuentes de origen vegetal como es el caso de las legumbres y los cereales. Considerar la ingesta de una tableta de zinc al día es clave para potenciar al sistema de defensa.

4. Las maravillas del retinol

El retinol también es popularmente conocido como vitamina A y es considerado un nutriente esencial para mantener en buen estado al sistema inmunológico. Se obtiene a través de la ingesta de alimentos como los pescados grasos, la leche, el hígado de bacalao, la yema de los huevos, las sardinas y los arenques, también se encuentra en algunos vegetales como las zanahorias y los pimientos. Es una de las deficiencias nutricionales más populares por lo que resulta importante integrarla a través del consumo de suplementos, el aceite de hígado de bacalao en cápsulas es un extraordinario aliado que aporta retinol y ayuda a proteger la piel y las mucosas consideradas como las barreras defensivas más importantes.

5. Lo básico y primordial del agua

Mantener al organismo hidratado es uno de los hábitos más importantes para gozar de un sistema inmunológico fuerte, gracias a ello el organismo podrá luchar contra diversas patologías y es la medida más efectiva para protegerlo de la proliferación de gérmenes. A la vez un consumo abundante de agua interviene en una mejor absorción de los nutrientes esenciales entre los que se añaden a la lista el ácido fólico, vitaminas B6 y B12, minerales como el selenio, el hierro y el cobre.