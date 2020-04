Calendario virtual de actividades: diversión para este fin de semana

Algunas novedades en televisión y actividades educativas

Nueva serie infantil “Helpsters Help You” es una serie de seis cortos creada por los productores de “Sesame Street”, y ya se puede ver en Apple TV Plus. Su objetivo es ofrecer apoyo emocional a los niños de preescolar y a sus padres en estos tiempos de covid-19. El primer episodio, “Helpsters Help You”, ya está disponible, y cada viernes se estrenará un capítulo nuevo. Esta producción está inspirada en las premiadas series “Helpsters” de Parents’ Choice de Apple y Common Sense Media. Cada capítulo se transmitirá desde el taller de Helpters, donde él y Cody –y un equipo de vivarachos monstruos a los que les encanta resolver problemas– darán consejos útiles y cantarán canciones. Esta producción es parte de la colección que curó Apple –con shows gratuitos, películas, música, podcasts, libros, aplicaciones y juegos– para niños de todas las edades. Apple TV Plus está disponible en apple.com/tv. Exhibición de superhéroes El equipo creativo de medios digitales del Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute de Nueva York creó un recorrido virtual por “The Color of Power Exhibition: Heroes, Sheroes, and Their Creators”, una muestra que reúne el trabajo de artistas de cómics que han logrado un gran reconocimiento comercial y de los críticos con la elaboración de historietas que celebran la belleza y rica herencia de la diáspora africana.

A través de esta experiencia virtual, los visitantes descubrirán diversos “superpoderes” que por mucho tiempo han mantenido las comunidades y culturas de la diáspora africana. El recorrido incluye un paseo por las galerías con el uso de una tecnología que permite captar la exhibición en 360 grados. Se podrán ver los poderosos y dinámicos personajes que han creado artistas como Sanford Greene, Alitha Martinez, Nilah Magruder, Afua Richardson, Ronald Wimberly, Billy Graham y Edgardo Miranda-Rodríguez. Detalles en cccadi.org/the-color-of-power.

Los hermanos Jonas juntos de nuevo

“Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film” echa una mirada a la vida de los hermanos Jonas y su exitosa gira internacional Happiness Begins, que los reunió en 2019 luego de seis años de inactividad.

El material ya está disponible en Amazon Prime y muestra la experiencia de un concierto en vivo de la banda al tiempo que captura detalles del viaje de los tres hermanos. Algunos de los temas que incluye son “Burnin’ Up”, “S.O.S.”, y “Year 3000”, así como canciones de “Happiness Begins”, álbum que estrenaron el año pasado. Algunas de las sedes donde se grabó el video son Miami, Vancouver y Ciudad de México. Además hay entrevistas con Nick, Joe y Kevin, que cuentan cómo balancean su vida profesional con la relación entre ellos y sus nuevas familias.

Aprender en casa con TreePeople

El sitio educativo y dedicado a la conservación de los árboles, TreePeople, estrenó Learn At Home with TreePeople, un programa en línea interactivo multilingüe que tiene como fin servir de apoyo a niños, maestros, padres y familias que están en casa debido a la contingencia ocasionada por el covid-19.

El contenido abarca una amplia variedad de temas, desde materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) hasta recorridos por la naturaleza, por lo que es famosa esta organización con base en Los Angeles. Todos los días hay una actividad que tiene la finalidad de mantener a los niños ocupados en lecturas, pensamiento crítico y crecimiento. Detalles en treepeople.org/learnathome.

Cuentos con Michelle Obama

El canal de YouTube de la cadena pública de televisión PBS tendrá una invitada especial durante los dos próximos lunes. Se trata de la exprimera dama Michelle Obama, quien leerá algunos de sus cuentos infantiles favoritos.

Obama, quien durante su estadía en la Casa Blanca recorrió escuelas del país para leer libros a miles de niños, narrará el lunes a las 9 am hora del oeste, 12 pm hora del este, “Miss Maple’s Seeds”, y el lunes 11 de mayo “The Very Hungry Caterpillar”, del reconocido Eric Carle. Por lo pronto, hay dos videos en la página, uno del cuento “The Gruffalo” y otro de “There’s a Dragon in Your Book”. Más informes en pbskids.org.

Zona de niños de Sony Pictures

El estudio de cine Sony Home Entertainment inauguró el canal de YouTube Sony Picture’s Kids Zone, en el que los niños y sus padres pueden encontrar actividades interactivas, ideas para mantenerse físicamente activos, aprender y llevar a cabo proyectos juntos.

La idea de este canal surgió de los mismos padres que trabajan en este estudio, que tuvieron que modificar sus horarios de trabajo para laborar desde casa, al mismo tiempo que tienen que ayudar a sus hijos en la escuela. Es por eso que el nuevo canal, además de educativo, incluye contenido de los estudios de Sony, tanto de cintas animadas como de acción en vivo, entre ellas “Peter Rabbit”, la serie de The Angry Birds, la de Hotel Transylvania, “Center Stage: On Pointe” y la serie de Swan Princess. Además, cada martes y jueves hay contenido nuevo, desde manualidades hasta recetas de bocadillos, proyectos “hazlo tú mismo”, dibujos, experimentos científicos, karaoke, tutoriales de baile y una sección de chistes. Disponible en youtube.com/SonyPicturesKidsZone.