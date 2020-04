Rashel Díaz recordó sus más ardientes y sensuales bailes

View this post on Instagram

Qué felicidad poder contar con un equipo como el de @unnuevodia!!! En mi corazón hay mucho agradecimiento hacia cada uno de ellos!!! Gracias por la bella sorpresa de traerme a mi familia, ellos son mi mayor motor, y hoy sí dije "Fuego, fuego llamen a mi bombero" hahaha!!!! #AsiSeBaila nos unió más como compañeros y como profesionales, somos un team ganador y que luchamos por dar lo mejor, gracias a cada una de las personas involucradas delante y detrás de cámara. 😘❤ #VidaRashel