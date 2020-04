Se quedan sin fiesta: Coronavirus obliga aplazamiento en ceremonia del Salón de la Fama del Béisbol

La Junta Directiva del Salón de la Fama y Museo Nacional de Béisbol dio a conocer que debido a las restricciones que privan en los Estados Unidos derivadas de la pandemia por coronavirus, la ceremonia de exaltación correspondiente a la generación 2020 y que estaba programada para el próximo 26 de julio se aplazará al siguiente año para entronizarse junto a los miembros electos de 2021.

“Al prestar atención a los consejos de los funcionarios del gobierno, así como de los expertos médicos y científicos federales, estatales y locales, elegimos actuar con extraordinaria cautela al tomar esta decisión”, aseguró Jane Forbes Clark, presidenta del Salón de la Fama y Museo Nacional de Béisbol a través de un comunicado. “El Consejo de Administración ha decidido que la Clase del 2020 será admitida y los ganadores del Premio 2020 serán honrados como parte del fin de semana del Salón de la Fama del próximo verano, que tendrá lugar del 23 al 26 de julio de 2021.”

La Clase de 2020, integrada por Derek Jeter, Marvin Miller, Ted Simmons y Larry Walker será presentada el domingo 25 de julio de 2021 en Cooperstown, junto con los nuevos miembros elegidos como parte de la Clase del Salón de la Fama de 2021.

Though we will wait another year to celebrate them in Cooperstown, Derek Jeter, Marvin Miller, Ted Simmons and Larry Walker will forever be the Hall of Fame Class of 2020. pic.twitter.com/voW5OTYOxC

— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) April 29, 2020