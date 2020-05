Así luce la casa de Roger Federer con paredes de cristal y valuada en 8 millones de dólares

Como parte de las medidas para reducir los contagios de coronavirus, millones de personas alrededor del mundo se encuentran recluidas en casa, pero no todas pueden tener la comodidad y la vista increíble que tiene la leyenda viviente del tenis, Roger Federer.

Ubicada en la villa de Wollerau en la ciudad de Schwyz,Suiza, se encuentra una de las propiedades de Federer, un edificio de última generación que no cuenta con muros hacia el exterior, sino con grandes paredes de cristal que ofrecen una vista perfecta del Lago Zurich.

Inside Roger Federer's £6.5m custom-made glass house with floor-to-ceiling windows to show off . – https://t.co/fGDAveyiZw #GoogleAlerts

— Ernst Nordholt (@ErnstNordholt) May 1, 2020