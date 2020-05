Desarrollan mascarilla que permite el reconocimiento facial en teléfonos

La empresa desarrolladora de tecnología Huami informó que trabaja en la mascarilla Amazfit Aeri cuyo diseño transparente promete no impedir el reconocimiento facial para desbloquear un teléfono iPhone o Android.

La mascarilla Aeri tiene dos modelos (el X y Y), aunque Huami no reveló las diferencias entre ambos.

La mascarilla cuenta con una capa que impide que se empañe el interior, haciendo visible gran parte del rostro por lo que permite el reconocimiento facial.

Pretty cool +timely: @amazfit AERI prototype mask has

✅a clear face so ur face unlock is safe

✅interchangeable filter attachments

✅UV disinfecting

✅ ventilation fan for airflow/temp

✅ Attachments like visor (see in last pic)

Ya ok, tech is catching up to da mask culture👏 pic.twitter.com/42Cl7XTuuV

— Isa does, but she cannot even RN🙄 (@sisasaid) April 30, 2020