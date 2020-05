Digno de campeonato: el Dream Team que las Kardashian podrían armar con ‘sus’ jugadores de la NBA

La debilidad de las hermanas por las estrellas del basquetbol no pasa desapercibida

El nuevo romance de moda es el de Kendall Jenner, la más joven del clan Kardashian con Devin Booker, jugador de los Phoenix Suns, All Star y el más reciente basquetbolista con el que las chicas de esta familia han emparentado.

La preferencia de las hermanas Kardashian por los jugadores de la NBA no es nada nuevo y realmente se podría armar todo un ‘Dream Team’ con sus novios, ex novios, maridos y ex mardios:

Lamar Odom

Uno de los mejores suplentes de la liga e su momento, decidió casarse con Khloe en 2009, su carrera se vino a pique y cuando las cosas se pusieron complicadas entre ellos, él casi muere de sobredosis.

Khloé Kardashian and Ex-Husband Lamar Odom Were Arrested for the Same Crime – https://t.co/ttripnVqsS pic.twitter.com/9XsVJRFnjq — SM Enlightenment Media (@SMEnlightenment) May 1, 2020

James Harden

‘La Barba’ salió con Khloe de mediados de 2015 a febrero de 2016 cuando lo sorprendieron en una fiesta ‘sin permiso’ y el romance terminó.

James Harden-Khloe Kardashian Le seul rescapé de cette famille de fou furieux!

Il sera même MVP de la saison régulière en 2018. James Harden qui considère son année avec Khloe comme étant "la pire de sa vie".

Il se fait sortir au 1 er tour des Playoffs cette saison là. pic.twitter.com/5BpnI22Slf — il était une fois…le Sport (@VibronsSport) July 16, 2019

Blake Griffin

Kendall Jenner, media hermana de las Kardashian mantuvo una relación discreta con el jugador de los Clippers en 2017, hasta que fue traspasado a Detroit, cuando lo dejó.

Kendall Jenner and Blake Griffin 'cooled off' since he was traded to Detroit https://t.co/zCKCidr0lw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 28, 2018

Ben Simmons

Kendall de inmediato se “consoló” con el jugador australiano de los 76ers con quien de inmediato comenzó a salir y con quien tuvo una relación ‘seria’.

Kendall Jenner,que ahora está con Simmons y que antes se le relacionó con Blake Griffin y Jordan Clarkson. @guillegimenez_ @ADaimiel #LasFinalesDeTodaLaVida pic.twitter.com/o41yhonhdX — NBAdictos (@NBAdictosRC) June 1, 2018

Tristan Thompson

Al terminar con Harden, Khloe se casó con El Centro de Cleveland, a quien le trajo buena suerte pues ganó el campeonato del 2016, luego la engañó con la mejor amiga de su hermana Kendall.

Khloe Kardashian shared a cryptic message amid hookup rumors with quarantine buddy Tristan Thompson. #KUWTK https://t.co/4Gzwfp7s2Q — In Touch Weekly (@intouchweekly) May 1, 2020

Kris Humphries

Luego de una gran temporada con los Nets, HUmphries se casó con Kim Kardashian durante 72 días, si os rumores son ciertos, ella lo engañó con su actual pareja, Kanye West.

La brecha entre la temporada regular y la entrega de premios de la NBA (73 días) fue más larga que la del matrimonio entre Kim Kardashian y Kris Humphries (72 días). pic.twitter.com/6kTRp2y9Xf — TIRO LIBRE 🏀 (@tirolibreNBA) June 24, 2019

Devin Booker

El nuevo romance de Kendall es este All Star de los Phoenix Suns, uno de los jugadores con Mayr poryección en la liga… claro, hasta ahora.