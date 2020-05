Elon Musk tuitea y caen las acciones de Tesla

O se volvió loco o alguien le robó el teléfono a Elon Musk, fundador de la automotriz Tesla, que escribió varios tuits muy confusos, incluso “que el valor de las acciones de su compañía estaba demasiado alto” por lo que el mercado le hizo caso y de inmediato el precio de la acción de su empresa bajó.

Tesla stock price is too high imo

Según el Financial Times, el comentario en la red social, hizo que bajara $14,000 millones de dólares el valor bursátil de la compañía.

Esta no es la primera vez que Musk se encarga de “boicotear” su negocio, en 2018 anunció la intención de convertir a Tesla en una empresa privada, fuera de la bolsa.

Ademas Musk ha estado muy activo en Twitter y deja cada mensaje que ha generado reacciones de desconcierto.

El 29 de abril respondió a una información The Wall Street Journal en la que se afirma que el cierre de la economía no está contribuyendo a salvar vidas y el magnate entonces pidió que le “regresaran” la libertad a la gente.

También puso un tuit donde informó que estaba vendiendo todas sus posesiones físicas, incluidas su casas.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020