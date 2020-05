Jürgen Klopp estaba tan ebrio que no recuerda los festejos del Borussia Dortmund en 2012

Tras su debut como entrenador y pasar 7 años como director técnico del Mainz 05, Jürgen Klopp llegó al Borussia Dortmund, equipo en el que se consolidó como entrenador y tuvo un par de temporadas inolvidables, coronándose como campeón de la Bundesliga en la temporada 2010-11 y 2011-12 y ganando la Copa de Alemania en 2011-12.

En un video para la cuenta de Twitter del Borussia Dortmund, Klopp recordó la emoción de conseguir estos trofeos y confesó que durante las celebraciones estaba tan ebrio que no recuerda nada de lo que pasó.

Jürgen Klopp looks back on his time in Dortmund and reflects on the emotions of the 2010/11 season 🎙 pic.twitter.com/v613gGmPQc

