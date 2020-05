¡Le apuntaron con un arma! Sale a la luz el video del arresto de Bashaud Breeland

La mañana del jueves, alrededor de las 11 am, Bashaud Breeland, cornerback de los Kansas City Chiefs, fue detenido en una gasolinera de South Carolina después de que un diputado de la oficina del Sheriff del Condado de York viera al jugador de la NFL fumando marihuana acompañado de otras dos personas.

En sus primeras declaraciones, el oficial que detuvo a Breeland afirmó que el cornerback se mostró combativo. Sin embargo, en un video presentado por TMZ, se puede apreciar a detalle cómo ocurrió la detención y cómo el oficial le apuntó con un arma al jugador de 28 años para obligarlo a salir de su vehículo.

VIDEO via @TMZ of Bashaud Breeland’s arrest in York County, S.C. has been released. pic.twitter.com/JLcjLkqLnb

