Ratings muestran rechazo a las comedias de Univision y Telemundo tras sus estrenos

¿La gente no quiere reír?

Las comedias siempre sacan una sonrisa y hace que uno se olvide de los problemas de la vida cotidiana. A pesar de que el mundo vive una crisis de salud, las series de corte cómico no han contado con el apoyo de la gente.

Tanto Univision como Telemundo estrenaron dos nuevos proyectos ligeros que proveen un escaparate de todas las malas noticias del día. A pesar de tener debuts en audiencia alentadores, conforme han pasado los días los ratings han disminuido.

“Como tú no hay 2” estrenó el lunes 27 de abril con 2.1 millones en total y 941 mil en el demo, un gran número para un horario que tenía menos de la mitad de esa cifra.

Para el martes 28 de abril la audiencia cayó considerablemente a 1.7 millones en total y 709 mil en el demo. La caída fue substancial indicando que el público tuvo cierto rechazo a la serie protagonizada por Adrián Uribe.

El miércoles 29 la comedia nuevamente marcó 1.7 millones en total y en el demo tuve un realce ligero con 770 mil.

Un luz pálida se encendió para el jueves 30 de abril cuando repuntó un poco promediando 1.8 millones en total y 819 mil en el demo.

La tendencia es similar en Telemundo que estrenó “100 Días para Enamorarnos” el martes 28 de abril consiguiendo 1 millón en total y 484 mil en el demo. No fue un debut desastroso pero tampoco algo alentador para un inicio y una producción original.

El miércoles 29 continuó marcando 1 millón en total y en el demo subió un poco marcando 496 mil.

Las cosas no fueron positivas para Telemundo el jueves 30 de abril ya que su audiencia total cayó a 994 mil y 476 mil en el demo. Aunque no es una caída terrible, no es la tendencia que se quiere ver en la semana de estreno.

Ambas producciones son de la más alta calidad y provocan un buen humor para descansar un poco la mente. Tanto Univision como Telemundo han programado estas series en un momento óptimo y se espera que el público pronto las pueda encontrar para aliviar la tensión del día.

“100 Días para Enamorarnos” se transmites de lunes a viernes a las 9pm/8c en Telemundo.

“Como tú no hay 2” se transmite de lunes a viernes a las 10pm/9c por Univision.