Todo lo que se sabe sobre el nuevo ‘romance’ entre Devin Booker y Kendall Jenner

Hace un par de días, las redes sociales estaban escandalizadas por el nuevo romance de Devin Booker.

La estrella de la NBA, que juega para los Suns de Phoenix, fue visto con Kendall Jenner en lo que parecía ser un paseo en medio de la cuarentena por coronavirus.

Devin Booker y Kendall Jenner fueron fotografiados haciendo un viaje por carretera y según los informes, se dirigían a Sedona, Arizona.

El basquetbolista y la modelo afirman que solo son amigos y la hermana de Kim Kardashian acudió a Twitter para callar los rumores.

they act like i’m not in full control of where i throw this cooch https://t.co/DOCPKMdW6K

Kendall Jenner estuvo saliendo de forma intermitente con Ben Simmons, pero también estuvo relacionada a D’Angelo Russell, Kelly Oubre Jr y Blake Griffin.

Watch Kendall Jenner Imply She Has Full Control Over Ben Simmons & Devin Booker Because Her Sex Game is Just That Good; She Cheated on Simmons 6x & Had Booker Driving Her to Secluded Areas in The Maybach During The RONA (Tweets-Vids) https://t.co/mP1FBQawYA pic.twitter.com/oAZHuEs3aD

— Robert Littal (@BSO) April 29, 2020