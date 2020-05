¿Tri vs. Tri? Habrá una nueva Selección Mexicana y exfigura de las Chivas sería su técnico

Ramón Morales tomará las riendas del Tri en la Liga de Balompié Mexicano

La desaparición del Ascenso MX ha dado paso para que se busque apresurar el surgimiento de la Liga de Balompié Mexicano, la cual disputará su primer temporada luego de que pase la pandemia del coronavirus.

Una de las sorpresas, es que esta liga también tendría su propia Selección Nacional, así lo confirmó en una entrevista para ESPN, Víctor Montiel, directivo de la LMB, quien también adelantó el nombre del director técnico.

“Ramón Morales será presentado el lunes, él llevará la parte deportiva con el campamento de talentos y a futuro tomará a la Selección de la Liga de Balompié Mexicano”, señaló Montiel.

Al lado del ex jugador de las Chivas estarán los ex futbolistas Manuel Martínez y Fernando “Pollo” Salazar, quienes serían sus auxiliares técnicos, y la idea sería buscar partidos ante selecciones no afiliadas a la FIFA.

“Estamos viendo futuras fechas para el primer partido que pueda tener nuestra selección como tal; he mencionado que nosotros vamos a buscar el aval de la FIFA, pero para la liga va a ser algo atractivo tener una selección. Hay un organismo que se llama ConIFA, que ellos captan equipos mundialmente no asignados a la FIFA; ellos hacen Mundial cada dos años y nosotros podemos ser opción para estar en ese Mundial por medio de ese organismo”, concluyó.

Hace unos días también se informó que Carlos Salcido será el presidente de la Liga de Balompié Mexicano.