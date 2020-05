9 consejos cuando vayas a comprar un brasier

En la elección de un brasier hay muchos elementos que deben tomarse en cuenta

Elegir un brasier no es tarea sencilla. Deberás tomar en cuenta algunos factores para determinar que un modelo te conviene más que otro, lo que hace a la compra de un brasier un proceso complejo.

Los siguientes 9 consejos están orientados a facilitarte un poco la compra de brasieres, así que puede que con estas sugerencias se te haga más fácil elegir.

1. Reconoce los signos

El portal Cuídate Plus señala la importancia de reconocer el significado de la letra y el número que acompañan a los sujetadores. Mientras que la letra señala la copa del brasier y el volumen del pecho, el número refiere al contorno del pecho debajo del tórax.

2. Observa la banda lateral

La banda lateral debería estar completamente ajustada y en posición horizontal para que puedas abrochar el sujetador en los extremos superiores y ajustarlo a medida que el contorno se estire.

3. Observa la copa

El aro debería abrazar la base de la mama para que pueda envolver todo el pecho de manera que no haya espacio extra en la copa. Esto puede ser una complicación respecto al pecho más pequeño, por lo que también te sugerimos paciencia.

4. El aro y el tejido mamario

El aro nunca debe tocar el tejido mamario, cuando eso ocurre se debe a que el brasier ha sido mal colocado, lo que probablemente genere que el aro se clave en tu pecho. Para evitar esto, solamente tienes que asegurarte de que el aro sea lo suficientemente largo.

5. La ubicación del broche

Es preferible que el brasier tenga el broche detrás de manera que el peto no sea obstruido por él en la parte delantera.

6. Distingue los tipos de sujetador

Distinguir los tipos de brasier es muy importante para que no te confundas si un brasier no te queda como debería. Por ejemplo, algunos sujetadores o tops deportivos pueden tener el broche en la parte delantera.

7. El objeto del peto

El peto tiene que quedar bien pegado al esternón dado que es la sección que une ambas copas del brasier. Solo así puede cumplir su función.

8. Verifica la altura de los tirantes

Los tirantes deben dejar espacio para introducir dos dedos sin esfuerzo. Si esto pasa, probablemente ya no tengas que hacer grandes ajustes en la colocación del brasier.

9. Sobre los tejidos

Los brasieres hechos de algodón no son una garantía de calidad, ellos pueden ceder ante el uso continuo y no tienen la fuerza para sujetar. Si vas a elegir un brasier de copa suave, asegúrate de que contenga poliéster para que no se deforme.

Puedes pedir ayuda a tus amigas de mucha confianza, que te pueden brindar sugerencias sobre determinados brasieres que te hagan incluirlos o descartarlos en tu proceso de selección. Puedes compartir estos consejos con ellas para que te den su opinión.