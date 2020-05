Carolina Sandoval baila con tremendo bikinazo plateado y se muestra sin complejos en Instagram

View this post on Instagram

Gracias le doy a Dios por este montón de salud, por mis piernas y estos muslos, mis caderas y mi cintura que tienen el sello de mis dos embarazos tatuados en cada centímetro de piel…gracias le doy a Dios por todo y cuánto vivo y precisamente hoy en el segundo día de mayo “mes de las madres” me dieron ganas de sacar estas curvas a bailar con sabor latino. #cerocomplejos . .. … …. ….. . #dimequeposteasytedirequieneres #cosasquesientecaro #quedateencasa #lareinadelafaja #quarantine . .. … …. ….. . #madred2 #momlife #mom