¿Misión Imposible? La NBA necesitaría aplicar 15 mil pruebas de detección para COVID-19 si quieren terminar temporada

La NBA sigue explorando todas sus opciones para regresar a la actividad tan pronto como el control de la pandemia de COVID-19 lo permita; sin embargo uno de los principales retos a los que se enfrenta es que según las estimaciones hechas por la propia Liga, se necesitaría la aplicación de alrededor de 15 mil pruebas tanto a jugadores, como cuerpo técnico y personal de apoyo que hace posible la realización de los partidos y que harían falta para completar el calendario.

Según un reporte de Adrian Wojnarowski, para ESPN, los cálculos se han hecho con una base de entre 30 y 35 personas por equipo incluyendo a los jugadores; sin embargo, más allá de la cantidad exorbitante de pruebas necesarias, se encuentra el dilema de que un pedido de estas dimensiones podría comprometer el abasto para la población en general, situación que sería incongruente ante la realidad que vive los Estados Unidos como el país con el mayor número de contagios en el mundo.

Inside the NBA's most pressing decisions as it works to finish this season https://t.co/L8uPfznmh0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 1, 2020