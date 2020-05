Familias de los 50 reos fallecidos en cárcel de Venezuela acusan a gobierno de haberlos matado

Varios familiares de los reos fallecidos en una cárcel de Venezuela acusaron a las autoridades de haberlos matado, después de que la versión oficial apuntase a un intento de fuga que dio lugar a un intercambio de disparos entre los presidiarios y los funcionarios del penal.

Sin embargo, los al menos 50 muertos registrados durante el suceso eran presos y no se reportó ninguna víctima mortal de la parte de las autoridades carcelarias, informó un funcionario del centro penal de la localidad de Guanare que se encontraba trabajando en el momento en el que ocurrieron los hechos.

La actuación de las autoridades fue cuestionada también por diversas instancias internacionales, alguna de las cuales apunta a una masacre y coincide con la versión de los familiares de los presidiarios.

🇻🇪 VENEZUELA | A photo that must go around the world 🌎 of the #MasacreEnPortuguesa .

The Maduro regime has assassinated 46 and seriously injured 50 others, during an alleged escape attempt at the "Los Llanos" prison in Guanare, Portuguesa. –@TITORODRIGUEZZ pic.twitter.com/MC7Q62O3mw

— Michael Welling (@WellingMichael) May 2, 2020