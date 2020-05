Ordena un kilo de batatas en línea y no puede creer lo que recibe

Debido a que muchos lugares aún están cerrados, las personas han pedido alimentos en línea y también otros artículos esenciales. Pero sobre todo, comida.

Y si bien hemos visto a la gente entrar en pánico comprando cantidades masivas de productos como leche y papel higiénico, otras veces simplemente queremos hacer una compra normal pero las circunstancias se alinean para que sea imposible.

Esto le pasó recientemente a una mujer, que después de hacer un pedido de alimentos a un mayorista recibió algo muy distinto de lo que había ordenado.

Naomi, compartió su experiencia en redes sociales y muchos se lanzaron a contar situaciones similares. Ella compró 1 kg de batatas, o patatas dulces, pero cuando llegó la entrega se sorprendió un poco.

En lugar de recibir un saco de papas, Naomi recibió una batata gigantesca, a la que llamó ‘Potatozilla’.

I ordered 1kg of sweet potatoes from the Wholesalers. They sent one single mutant potato -behold PotatoZilla pic.twitter.com/pWXyXOtAa8

— Naomi (@khaleesi_101) April 30, 2020