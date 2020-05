Salió a correr por primera vez después del confinamiento y un hombre la insulta, la llama gorda

Durante el confinamiento es normal que hayas ganado algo de peso al ver alterados tus ritmos de actividad e ingesta calórica

Una mujer que siempre ha “luchado contra la báscula” ha compartido en redes sociales su sufrimiento, al recibir comentarios “sexistas” y denigrantes mientras corría.

Según le contó a The Mirror, un día mientras trotaba por la calle un hombre le gritó que fuera más rápido.

“Más vale que vayas más rápido que eso si quieres perder esos kilos”, le dijo.

Tristemente, no fue la primera vez que sucedió.

En la página Mumsnet escribió un post para explicarlo:

“Así que salí a correr y un hombre me gritó e insultó desde el otro lado de la carretera. Obviamente no respondí y seguí adelante, pero no he dejado de pensar en ello en toda la noche. Esta no es la primera vez que alguien comenta sobre mi peso. La semana pasada un anciano me gritó: “sigue adelante chica y podrás ponerte en bikini en verano”, se leía en el post.

Este comentario la hundió, porque le hizo ser consciente de su lucha por mantener su peso.

“En mi cabeza sé que no soy gorda, pero tampoco soy delgada, sino más bien un persona normal, un poco grande. Nunca he sido una de esas personas que está feliz con su peso, así que sé que el problema probablemente recae en mí: odio la parte superior de mis piernas, la parte superior de mis brazos, necesito tonificar todo, etc. ¡y esto empeoró después de tener 2 hijos.

Siempre luché con mi peso. Cuido lo que como y siempre hago ejercicio, de lo contrario, las libras se empiezan a acumular, pero todos sabemos que durante el confinamiento por el coronavirus es difícil mantener las mismas dinámicas”, explica la mujer.

La mujer continuó diciendo que no sabía si se veía tan mal como para que extraños al azar la insultaran en la calle por intentar mantenerse activa.

Muchas personas leyeron su post y comentaron, dándole fuerza y apoyo para que no hiciera caso a nadie. Mucho menos a personas que insultan, más cuando son extraños.