“¿Te volverías a casar?”: la pregunta que dejó frío a Jorge Ramos en plena transmisión

El periodista habló de su relación con Chiquinquirá Delgado y al final tuvo que responder

Jorge Ramos aún tiene que lidiar con los ecos de su linda y romántica entrevista con Chiquinquirá Delgado.

Y es que en Despierta América cuestionaron al reconocido periodista mexicano sobre sí se casaría nuevamente y con dificultades y algunas salidas por la tangente, respondió.

“No”, respondió nervioso.

“Porque las cosas no nos habían funcionado antes, ni a ella y a mí, pero encontramos una fórmula que sí nos funciona”, agregó.

Hay que recordar que la víspera, Jorge Ramos charló con Chiquinquirá Delgado y en un plano personal hasta confesó que ella era su “debilidad”.

Sobre la pregunta incómoda que casi no alcanzó a responder junto a Chiqui, explicó:

“Yo estaba tomando agua, cierto casi me ahogo, había tenido un día muy largo y tenía la garganta cansada. En la televisión nadie se atreve a toser, por miedo a que digan tiene coronavirus, así que yo dije, no me importa que me ponga rojo, en esa entrevista de una hora, no voy a toser”, agregó entre risas junto al Dr. Juan Rivera.

