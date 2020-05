Una rivalidad extrema, pero… ¿Por qué Michael Jordan odia tanto a Isiah Thomas?

Parece que 'su majestad' no puede superar las derrotas que le propinaron los Pistons hace 30 años

Michael Jordan tiene fama de todo: competitivo, feroz, aguerrido intenso, pero parece que también fue un mal perdedor porque nunca pudo superar que los Detroit Pistons le ganaran a base de lo mismo dos veces en el inicio de su carrera, de hecho, nunca pudo superar su rivalidad con Isiah Thomas que hasta ahora sigue siendo tema de conversación.

En la serie documental The Last Dance Jordan se sincera sobre su relación con Isiah y no oculta que no le tiene nada de aprecio.

Michael Jordan on Isiah Thomas: "You can show me anything you want. There's no way you're not going to convince me he wasn't an asshole." — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 27, 2020

Pero… ¿qué fue lo que pasó?

Vamos por partes, Isiah Thomas fue uno de los mejores jugadores de la NBA en los 80s y que estuvo eclipsado por Magic Johnson y Larry Bird, quienes se robaron la década con su gran rivalidad y enfrentamientos clásicos entre Los Ángeles Lakers y Boston Celtics, pero Isiah ganó dos títulos inesperados con los Pistons a base de fuerza y… más fuerza.

Fun fact: Isiah Thomas was Michael Jordan's coach in his last All-Star Game I have never seen two faker smiles in my life 😂 pic.twitter.com/XN9aG4b4IX — Tyler Conway (@jtylerconway) April 27, 2020

Thomas ‘bulleó’ a Jordan desde su temporada de novato, según cuenta la leyenda boicoteó su participación en el juego de estrellas de 1985 para que no brillara demasiado el novato e hizo todo para que sus compañeros no le dieran el balón, pero su verdadero odio deportivo surgir en 1988 cuando Isiah implantó la ‘Regla Jordan’ que implicaba detener a toda costa a Michael sin importar lo rudo que esto fuera.

Jugadores que vencieron a Jordan al menos 30 veces: Laimbeer, Isiah Thomas, Johnson, Dumars, Rodman, Salley y Mahorn Jugadores con un % de victorias superior a .500 vs LeBron: West, Iguodala, Livingston, Thompson, Curry y Green Los Pistons de Jordan son los GSW de LeBron. pic.twitter.com/7L35hDqHrI — TIRO LIBRE 🏀 (@tirolibreNBA) April 26, 2020

Con la aplicación de la Jordan Rule los Pistons derrotaron dos años seguidos a Chicago y se lograron meter profundo en la cabeza de Jordan, quien se reparó físicamente para poder derrotados al siguiente año, en 1991 -por fin- en 4 partidos. Al finalizar el ultimo encuentro, los Pistons abandonaron la cancha faltando 50 segundos y sin estrechar las manos de sus rivales.

El maltrato físico al que Isiah sometió a Jordan durante sus primeras temporadas en la NBA tuvo un precio altísimo, ya que ‘su majestad’ impidió que Thomas fuera parte del Dream Team que asistió a Barcelona ’92 y que ganó la medalla de oro.

Tres décadas después, esta enorme rivalidad sigue vigente.