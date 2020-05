Cacería humana por dos mujeres que escaparon de prisión en Indiana

Autoridades en Indiana buscan a dos mujeres que escaparon de un centro penitenciario el domingo.

De acuerdo con el alguacil del condado de Henry, Paige Thomas y Philishia Davis se fugaron del Henry County Transition Center al salir corriendo cuando iban a ser cambiadas de celda. El hecho fue registrado a las 11:00 p.m. después de que guardias atendieran un alboroto.

Relacionado: Acusan a inmigrantes de disturbios en una cárcel de ICE tras rehusarse a la prueba del coronavirus

Thomas, de 21 años y residente de New Castle, estaba presa por cargos de drogas. Davis, de 27 años, fue detenida por violación a su libertad condicional, ingreso ilegal a una propiedad y desacato al tribunal.

Two women who escaped a jail in New Castle Sunday are still at large. https://t.co/U6Gel6t3O9

— RTV6 Indianapolis (@rtv6) May 4, 2020