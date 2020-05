“Gracias por creer en mí”: El mensaje de despedida que Dan Marino le dedicó a Don Shula

La destacada trayectoria de el ex mariscal de campo Dan Marino con los Dolphins de Miami no podría entenderse sin un entrenador en jefe del calibre de Don Shula, quien lo supo arropar desde su llegada a la NFL y darle la responsabilidad para asumir en el campo de juego el liderazgo que caracterizó a Marino como uno de los mejores pasadores de todos los tiempos en una carrera que lo llevó al Salón de la Fama.

Coach Shula – you will truly be missed! You embody the definition of “greatness.” You brought that winning attitude with you every day and made everyone around you better. (Part 1/2) pic.twitter.com/Ytoi5l7H4F

