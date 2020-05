Hombre va a supermercado de California con capucha del Ku Klux Klan

Miembros de la comunidad y funcionarios públicos en San Diego expresaron indignación por un hombre que fue a un supermercado vistiendo una capucha blanca, símbolo de la organización racista Ku Klux Klan (KKK).

El hecho ocurrió el fin de semana en un Vons de Santee en el condado de San Diego. Se trataría de un hombre blanco entre 35 y 55 años.

Según el LA Times, un supervisor de la tienda pidió al sujeto que retirara la capucha de la cabeza. El individuo acató la solicitud, retiró la prenda, pagó y se fue del supermercado sin causar mayores problemas.

“Este fue un incidente inquietante para nuestros trabajadores y clientes, y estamos analizando con nuestro equipo cómo manejar mejor tales situaciones inapropiadas en el futuro”, dijo al LA Times Melissa Hill, portavoz de Vons.

#KlanteeMan seen in Santee, CA supermarket (Von's; 9643 Mission Gorge Rd.) wearing a KKK hood. Security merely asked him to remove it; no further actions were taken.

Imagine being there, as a P.O.C., and suffering the apathy. @ACLU @TheRevAl @NAACP @Vons pic.twitter.com/wUMk8zL0fT

— RolfFunCycleIII (@RolfFunCycleIII) May 3, 2020