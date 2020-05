“Le gustaba tenernos en conflicto”: Oswaldo Alanís hizo polémicas acusaciones contra exdirectivo de Chivas

El futbolista declaró que José Luis Higuera no tenía un buen trato con los jugadores

El defensa mexicano Oswaldo Alanís, quien actualmente milita en el San José Earthquakes de la MLS, habló de lo que significó la convivencia con José Luis Higuera cuando coincidieron en Chivas, y fue contundente: el trato del ex directivo del Rebaño con los futbolistas y demás personas no era bueno.

En entrevista para el programa A Nivel de Cancha, de Televisa Guadalajara, explicó lo que ocurrió cuando él fue futbolista del cuadro rojiblanco.

“Si creo que José Luis desestabilizó mucho a los jugadores, al cuerpo técnico; inclusive en momentos parecía y sentíamos que le gustaba tener en conflicto a ambas partes, ¿no?, tanto cuerpo técnico con directivos, como jugadores con cuerpo técnico. Sí fueron momentos complicados en donde el trato humano, principalmente, era algo que no era bien manejado y que si es algo feo, es algo difícil; que no gusta y que no suma”, dijo Alanís.

En lo personal, su situación fue tensa cuando intentó jugar en el fútbol europeo, pues a Higuera no le agradó la idea de que Alanís quisiera salir del Rebaño.

“Conmigo hubo varias etapas y detalles internos que pasaron. No me gustó como fue su reacción, su trato, su trato posterior a eso (cuando buscaba ir al futbol europeo), que no te hablaba por alguna situación que había pasado de alguna confrontación que pudo haber hecho o pudo haber existido entre los dos. En mi caso, con el tema de la renovación y de cuando fue esa situación de poder ir a Europa y todo eso, si fue un trato que no me gustó, que desafortunadamente se dio de una manera, y entró Jorge (Vergara) y lo resolvió; y después con José Luis, bien. Al final ya no teníamos el trato como tal, porque te digo; una persona que después ya no te habla tanto y te saluda, pero hasta ahí”, dijo el defensa mexicano, quien si partió a Europa y posteriormente regresó a las Chivas.

Sin entrar en detalles, Alanís reveló que lo mismo ocurrió entre Higuera y otros futbolistas del equipo.

“Hubo varios casos, a varios compañeros les pasaron situaciones en las cuales no fue lo más ético y lo más humano posible que creemos que se pudo haber actuado”, concluyó.