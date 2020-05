Madonna se fue de fiesta después que anunció que tiene anticuerpos de coranavirus

View this post on Instagram

A cantora Madonna descumpriu as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e se tornou alvo de críticas nas redes sociais. – O motivo foi que ela furou o isolamento social para comparecer a uma festa de aniversário de seu amigo Steven Klein, no último sábado (3) em Hamptons, distante 160 km da cidade de Nova Iorque. – Madonna foi à festa mesmo após ter revelado aos seguidores que havia testado positivo para anticorpos do novo coronavírus. A notícia foi publicada no Instagram da cantora no dia 30 de abril.