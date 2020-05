Mauricio Ochmann dice que el mensaje de El Chema de El Señor de los Cielos ‘estaba torcido’

El actor abandonó el personaje tras una temporada de la serie

Mauricio Ochmann es un actor versátil que ha hecho todo tipo de personajes tanto en la televisión, el cine y el teatro. Un momento de gran éxito fue cuando apareció en “El Señor de los Cielos” dando vida a “El Chema“. Su personaje se desprendió para una serie en solitario de la cual se realizó solamente una temporada.

A pesar de haber logrado grandes números de audiencia y que Telemundo quería hacer una secuela, Ochmann declinó la oferta y decidió no continuar. El actor recientemente volvió a hablar de lo que fue el personaje en su carrera.

“Yo no veo mi carrera… yo no veo un antes o un después de ese personaje“, dijo el actor en el programa SNSerio. “Ha sido una carrera desde que tengo 16 años hasta el día de hoy de ir haciendo muchos personajes, tanto en cine, teatro y televisión, y sí, hay unos que jalan más que otros y así es esta carrera y es por etapas y temporadas. Me siento muy afortunado de poder haber interpretado hasta el día de hoy diferentes personajes y sobre todo como actor el poder navegar esas tres aguas, que son el teatro, el cine y la televisión.”

Fue cuando promocionó la serie de “El Chema” que Ochmann se dio cuenta que muchos niños se le acercaban reconociéndolo por el personaje. Tras esa experiencia, el actor analizó las cosas y decidió no seguir encarnando al personaje inspirado en “El Chapo” Guzmán.

“Muchos niños se me acercaban de 5 años hasta 13 años de edad siendo fans del personaje y de estas dos series, lo cual para mí fue un shock y dije esto no es un programa para niños, no es un programa familiar, no es el fútbol para sentarte con toda la familia a ver la serie por el grado de, más allá de la violencia, la temática”, reveló Ochmann.

El actor no quería mandar un mensaje para la niñez con el personaje, que en realidad era un villano de la vida real.

“Me quedé pensando que el mensaje que yo estaba contando estaba chueco, estaba torcido y que yo ya no quería ser parte de estar idealizando o estar haciendo apología de alguna manera a un narco, o sea mandando el mensaje que es como Robin Hood cuando no es así“, agregó.