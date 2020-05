¿Qué es la dieta limpia y cómo funciona?

Como su nombre sugiere, la dieta limpia implica una depuración de tu cuerpo

La dieta limpia es un régimen alimenticio que puede ayudarte a desintoxicar tu cuerpo. Consiste en suprimir o regular todos aquellos ingredientes o comidas que aportan toxinas en mayor o menor grado a tu organismo.

A continuación, hablaremos un poco más sobre la dieta limpia de manera que tengas información suficiente para considerarla como una posible dieta a futuro.

¿Qué es la dieta limpia?

Dentro de los consejos de la Sociedad Nacional de Osteoporosis en Reino Unido, recomiendan evitar las formas más extremas la llamada “dieta limpia” (“clean eating”, en inglés).

Así lo revela un artículo de la BBC que define la dieta limpia como un régimen de alimentación donde no tienen lugar todos aquellos alimentos “basura” que no representan ninguna carga saludable a tu cuerpo, como la azúcar refinada.

Aunque la nutricionista Catherine Collins reveló en el artículo citado que “alimentación limpia infiere que una dieta basada en vegetales te hará más delgada, te dará un mejor estado físico y mayor longevidad“. Sin embargo, le preocupa cuando en las redes sociales recomiendan eliminar grupos alimenticios completos como los lácteos y el trigo sin sugerir una alternativa.

El nombre de la dieta se basa en que el cuerpo se depura de los alimentos y comidas que lo repletan de toxinas y elementos potencialmente peligrosos, como las grasas trans y el colesterol malo.

Es una dieta que se apoya mucho en las combinaciones de frutas y vegetales, así como en la inclusión de cereales, carnes magras, pescados y mariscos frescos. Todos estos alimentos, cuando no están empaquetados, representan fuentes de alimentación muy sanas para el cuerpo.

Pero versiones más extremas pueden contemplar la exclusión del gluten, los granos, los lácteos e, incluso, abogar por una dieta de comida cruda, aplicando restricciones que pueden volverse hábitos obsesivos.

¿Qué alimentos quedan fuera de la dieta limpia?

La dieta limpia no contempla los alimentos procesados, como los embutidos, alimentos congelados y enlatados. Por ejemplo, la sardina y el atún enlatados no pueden ser parte de la dieta limpia a pesar de que sean pescados.

En segundo lugar, exige la supresión de la comida chatarra y la comida trans. En otras palabras, no deberías consumir nada que provenga de la calle ni tampoco de establecimientos de comida rápida.

La dieta limpia requiere que regules tu consumo de azúcar procesada y sal, una situación que no debería incomodarte si conoces alternativas más saludables, como lo es la miel para la azúcar y el ajinomoto para la sal.

La dieta limpia otorga importancia a las comidas caseras, y también al hecho de no saltearse ninguna comida, especialmente el desayuno. Si sigues estas y otras indicaciones, y no lo llevas al extremo, probablemente no encuentres ningún inconveniente con este régimen de alimentación.

Sin embargo, no recomendamos iniciar esta ni ninguna otra dieta, sin consultar a un nutricionista los efectos o consecuencias que puede generar en tu organismo.