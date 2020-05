7 alimentos de despensa con mucha fibra que nutriólogos recomiendan tener en casa

Extraordinaria lista de productos de despensa para abastecerte durante el confinamiento, se destacan por ser saludables, nutritivos y con un magnífico aporte en fibra

Si eras de aquellos que cocinaba y comía muy poco en casa, seguramente desde que inició la pandemia y con ello los días de confinamiento, tu rutina ha dado un giro interesante y ahora tienes la tarea de planear el desayuno, comida y cena. Para lograrlo con éxito y simplificarte la vida es fundamental tener una buena selección de productos de despensa, resultan una extraordinaria alternativa para ahorrar en cuestiones de tiempo, facilitan todo tipo de preparaciones y evitan visitas innecesarias en el supermercado.

Por supuesto que es importante basar la alimentación en el consumo de alimentos frescos, la buena noticia es que existen algunos productos de despensa básica que son saludables y se distinguen por su grandioso aporte en nutrientes, sobretodo en fibra. Conoce la lista de los 7 alimentos que según los expertos en nutrición no podrán faltar en tu despensa.

Los productos de despensa más ricos en fibra:

1. Cereales de granos enteros

La familia de los granos enteros son un básico de cualquier despensa y es que son alimentos saludables, saciantes y muy nutritivos. Estos productos se destacan por contener el grano entero en su forma original, al no ser procesados resultan la mejor opción en cuestiones nutricionales y medicinales. Por supuesto su principal característica es su maravilloso contenido en fibra, algunas recomendaciones son la avena, la cebada, el arroz integral, el trigo sarraceno y la quinoa. Tener varias bolsas de estos productos en la alacena te salvará cuando no sabes que cocinar, son versátiles y económicos.

2. Papas

Por si no lo sabías las papas son un vegetal que se conserva a la perfección en lugares oscuros y a temperatura ambiente, como es el caso de las despensas y lo mejor de todo es que tienen un largo tiempo de vida de hasta por 2 meses. Son un ingrediente que se destaca por su contenido en hidratos de carbono, potasio, vitamina C y fibra, son generosas y dan luz a deliciosas recetas que van desde sopas, cremas, ensaladas y purés.

3. Legumbres

Sin lugar a dudas las reinas de los productos básicos de despensa son las legumbres, normalmente para aquellas personas que siguen una dieta vegetariana son la principal fuente de proteína; sin embargo son un alimento indispensable en la dieta de cualquier persona. Se destacan por su alto valor nutricional, son bajas en calorías, saciantes y sumamente nutritivas al ser una gran fuente de magnesio, hierro y fibra. Son consideradas de los productos más económicos que existen y rendidores, la próxima vez que hagas la compra asegúrate de adquirir una bolsa de cada variante, frijoles, garbanzos, lentejas y alubias. ¡Siempre las utilizarás!

4. Frutas secas

Las frutas secas no sólo son una maravillosa colación para matar el hambre de manera saludable entre comidas, resulta que son un ingrediente de lo más versátil y las puedes utilizar para complementar todo tipo de recetas de pan, galletas, ensaladas y guisados. Son ricas en antioxidantes y brindan energía de calidad al organismo, opta por variantes sin azúcar como los arándanos, las manzanas y duraznos deshidratados y las pasas.

5. Palomitas de maíz

No pueden faltar en tu alacena son el snack saludable perfecto y un básico para ver una película en casa. En su versión natural (elaboradas directo del grano, no las variantes de microondas) son nutritivas y aportan buenos niveles de energía, esto se debe a su extraordinario contenido en fibra. Una buena recomendación es preparar tus propias creaciones caseras, agrega tus condimentos favoritos sal, pimienta mantequilla, chile piquín o crea deliciosas versiones dulces.

6. Vegetales enlatados

La mejor recomendación es optar por el uso de vegetales frescos, pero siendo realistas en medio de una pandemia en algunas ocasiones puede complicarse. La buena noticia es que contar con algunas latas o frascos de vegetales en conserva te sacará de muchos apuros y estarás obtenido buenos niveles de nutrientes y fibra, únicamente opta por las variantes bajas en sodio y sin azúcares o jarabes añadidos. Algunas buenas opciones son las espinacas, los tomates en conserva, pepinillos, granos de maíz, judías verdes, corazones de alcachofa y chícharos.

7. Pastas integrales

Si bien la pasta es un básico de la despensa, optar por aquellas variantes elaboradas con granos enteros es un simple hecho que brinda grandes beneficios. Esto se debe a que se trata de pastas con magnífico contenido en fibra, benefician la salud intestinal y contienen menos calorías; son versátiles ya que puedes mezclarlas con todo tipo de ingredientes y salsas y lo mejor de todo es que actualmente la oferta de este tipo de productos es enorme.