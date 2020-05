Dolor en el fútbol brasileño: Integrante del Flamengo murió por coronavirus

Este martes el Flamengo está de luto, ya que su legendario masajista, Jorge Luiz Domingos, ‘Jorginho’, quien desde hace 40 años trabajaba en el club, falleció a causa de un paro cardíaco que lo sorprendió luego de haber dado positivo a la prueba del coronavirus.

El deceso ocurrió la tarde del lunes en un hospital de Río de Janeiro, al cual ingresó desde hace dos semanas tras su diagnóstico. El equipo informó que falleció por “complicaciones del COVID-19“.

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. #JorginhoEterno

