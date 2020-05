El impactante momento en el que un mono se roba a una niña

En las últimas horas, un video compartido por el exjugador de la NBA, Rex Chapman, se ha vuelto muy viral, ya que muestra un hecho ocurrido hace unos días en una calle de Indonesia y que pareciera ser una escena calcada de la zaga “El Planeta de los Simios”.

Resulta ser que en el video se puede apreciar a un mono conduciendo una mini motocicleta y de repente frena, se baja de la misma y se acerca a una mujer que está con 3 niños, uno de ellos una bebé que carga.Increíblemente, el animal toma a una de las menores sentadas en la banca y la arrastra para llevársela.

El mono huye con la niña y finalmente la suelta un par de metros más adelante. El animal salió corriendo mientras que la pequeña regresa llorando hasta donde se encuentra su madre.

Can’t remember the last time I saw a monkey ride-up on a motorcycle and try to steal a toddler. It’s been ages…pic.twitter.com/PBRntxBnxw

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 4, 2020