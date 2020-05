Lo que debes saber del programa que entrega comidas gratuitas para personas mayores de 65 años en Los Ángeles

El Programa de respuesta a emergencias de comidas para personas mayores forma parte de las iniciativas de la ciudad para atender y proteger a los adultos mayores que deben permanecer en casa por la orden “Más seguros en casa” para evitar contraer la enfermedad del coronavirus.

La iniciativa le permite a los residentes de la ciudad de Los Ángeles mayores de 65 años recibir alimentos nutritivos y saludables entregados en su casa y sin costo.

“3,000 adultos se han inscrito en el programa de alimentos gratuitos“, afirmó el alcalde Eric Garcetti en una publicación en Twitter.

If you’re 65+ and need a home-delivered meal, call us at 213-263-5226 between 9am and 5pm, or visit https://t.co/GGKlDk8JwH. Restaurants that are ready to join our efforts can visit the same website.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) May 5, 2020